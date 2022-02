Aus der Geschichte: Historischer Schwedeneinfall vor 375 Jahren in Lochau

Lochau. Im Rahmen des 30-jährigen Krieges, vom Prager Fenstersturz 1618 bis hin zum Westfälischen Frieden 1648, wurde das Leiblachtal für 8000 Soldaten und 6000 Reiter unter Führung des schwedischen Feldmarschalls Carl Gustaf Wrangel vor 375 Jahren zum Kriegsaufmarschgebiet.

Im Lochauer Schloss Hofen schlug der bekannte Feldmarschall damals am 3. Jänner 1647 kurzfristig sein Hauptquartier auf. Bereits am nächsten Tag erfolgte der Angriff gegen die Vorarlberger Verteidiger an der Klause, an der Schanz, am Besenreis, am Haggen und am Pfänder. Die schlussendliche Eroberung der als uneinnehmbar geltenden Stadt Bregenz durch die Schweden war die größte Niederlage und militärische Katastrophe für Lochau, Bregenz und Vorarlberg überhaupt. Plündernd und brandschatzend zogen die Schweden in der Folge durch das ganze Land. Heute noch erinnern viele Geschichten und Sagen an die damaligen Ereignisse rund um den historischen Schwedeneinfall.