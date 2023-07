Aus der Geschichte: 25 Jahre Pfarrheim Franz Xaver Lochau

Lochau. Beim „Sommerfest“ feiert die Pfarrgemeinde auch den 25. Geburtstag ihres Pfarrheims Franz Xaver Lochau, ein „Offenes Haus der Begegnung“ für die ganze Bevölkerung, zwischen Kirche und GemeindeHaus mitten im Ortszentrum.

Mit der göttlichen Gabe des Humors haben Jugendliche von Lochau im Fasching 1987 in einer Nacht- und Nebelaktion eine Bautafel vor dem Pfarrhof aufgestellt. Diese war so toll und realistisch gemacht, dass selbst der damaliger Pfarrer Josef Kilga über das Projekt „Pfarrheim Lochau“ staunte und überrascht war.

Dieser Impuls führte in der Folge dazu, dass nach entsprechender Vorbereitung schon ein gutes Jahr später die Gründungsversammlung des „Trägervereins Pfarrheim Franz Xaver Lochau“ erfolgen konnte. Diese fand am 12. September 1988 im damaligen alten Pfarrsaal in der Alten Schule statt. Kurt Schlachter wurde zum Gründungsobmann gewählt, zu seinem Stellvertreter Egon Michler. Wolfgang Alge wurde Kassier und damit Finanzverantwortlicher, Reinhard Maier Schriftführer. Beiräte der ersten Stunde waren Helmut Biegger, Edith Pircher, Christl Bereuter und Xaver Sinz.