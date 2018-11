Aus den warmen Stuben in die lauten Lokale

Vergangenen Freitag lockte die „Lange Nacht der Musik“ zahlreiche Lustenauer in die Gasthäuser.

LUSTENAU fetzige Rockklassiker, feinsten Jazz oder Gefühle pur. Bei der langen Nacht der Musik war für jeden in einem der 16 Lokale was dabei. Zahlreiche Gastronomen nahmen wie jedes Jahr an dieser Veranstaltung teil und engagierten Live-Bands, die an diesem Abend für das Publikum spielten. Damit die Party ohne lange Unterbrechung weiter gehen konnte, fuhren kostenlose Shuttle-Busse alle zehn Minuten von einer Location zur nächsten. Eine dreizehnte Auflage ist in Planung.