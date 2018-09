Aus dem Dorfgeschehen Lauterachs von Elmar Fröweis

Anlässlich des 85. Geburtstages des langjährigen Schuldirektors der Volksschule Dorf und Gemeindearchivars Elmar Fröweis, brachte die Marktgemeinde Lauterach ein neues Buch heraus, in dem der Heimatkundler Elmar Fröweis die Geschichte rund um das Dorfgeschehen Lauterachs eindrucksvoll erzählt.

Initiator des Buches ist Gemeinderat Dr. Richard Dietrich, der in vielen Gesprächen mit dem Heimatkundler die Wichtigkeit seiner Geschichten erkannte. Die Erzählungen berichten von renommierten Familienunternehmen, die in Eigenheimen und Garagen ihren Ursprung fanden, sie erinnern an fleißige und tüchtige Handwerker, an Familien die mit wenig zufrieden waren und an Auswanderer, die in der Ferne ihr Glück suchten. Die Buchpräsentation fand im Rahmen einer Matinee in der Aula der Schule Dorf statt, an der zahlreiche Lauteracherinnen und Lauteracher teilnahmen. Durch den Vormittag führte Gemeinderat Richard Dietrich. Bürgermeister Elmar Rhomberg begrüßte die Gäste und lobte die wertvolle Arbeit von Elmar Fröweis. Mag. Werner Matt, Leiter des Stadtarchivs in Dornbirn und der Moderator Johannes Schmidle, ehemaliger Schüler von Elmar Fröweis lasen spannende und unterhaltsame Passagen aus dem Werk vor. Das Streichensemble Quartetto Spirito sorgten für einen tollen musikalischen Rahmen. Die Matinee fand ihren Ausklang bei guten Gesprächen, einem Imbiss auf Lauteracher Art sowie einem Riebel, der vom Frauenbund Guta zubereitet wurde.