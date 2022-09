Aus dem Alltag eines Lehrers

Valentin Sottopietra und Nevenka Komes präsentieren ihr neues Theater-Kabarett.

Dieses Mal geht es für Valle alias Klaus Thaler in die „Gummizealla“, weil ihm als Lehrer sozusagen „d´r Gaul durchganga“ ist. Und es gibt noch ein besonderes Novum, das Theater-Kabarett wurde von der Regisseurin erstmals selbst geschrieben. „Ich arbeite als Lehrerin und in meiner langen Berufslaufbahn kamen so viele Erlebnisse und Anekdoten aus dem Schulalltag zusammen, dass mich Valle und mein Partner Herwig gedrängt haben, diese doch einmal auf Papier bzw. auf die Bühne zu bringen“, erklärt sie stolz. Entstanden ist ein über einstündiges Theater-Kabarett, das es in sich haben soll. „Einige werden vielleicht etwas schockiert sein, aber alle Zitate und Situationen haben sich tatsächlich so abgespielt. Man erlebt alles einmal aus der Sicht einer Lehrperson, was das Stück auszeichnet“, betont Komes.