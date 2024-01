Augenzeuge rief Einsatzkräfte: "Das Feuer kam aus dem oberen Stockwerk"

Akhil Dahyiljose aus Bregenz wurde zum Augenzeugen des Brandes in Bregenz. Er war es auch, der sofort die Feuerwehr alarmierte und somit möglicherweise Schlimmeres verhinderte.

Ein dramatischer Brand in einem seit zwei Jahrzehnten leer stehenden Haus in der Arlbergstraße in Bregenz rief heute Einsatzkräfte auf den Plan und führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.