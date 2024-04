Augenblicke für die Ewigkeit festhalten

Der Erste Fotoclub Lustenau hat am Sonntag Fotos der Seniorenhausbewohner im Hasenfeld gemacht.

Lustenau Es sind Erinnerungen fürs Leben. Der Lustenauer Fotoclub hat am Sonntagnachmittag Erinnerungsfotos der Bewohnerinnen und Bewohner, deren Angehörigen und des Pflegepersonals gemacht. „Das Seniorenhaus Hasenfeld hat uns vor ein paar Monaten kontaktiert und gefragt, ob wir nicht ein paar Bilder von unseren Foots für ihre weißen Wände hätten. Die haben wir mittlerweile geliefert“, so Marcel Egger, Obmann des Fotoclubs. Im Zuge dessen kam die Idee, die Bewohner mit ihren Angehörigen zu fotografieren. „Das haben wir sehr gerne gemacht und dabei wertvolle Momente für alle eingefangen“, so Egger.

Ungezwungenes Shooting

Am Sonntagnachmittag fand im Seniorenhaus das Kaffeekränzle statt. Die Bewohner und deren Angehörige wurden im Vorfeld informiert, dass sich jeder, der sich fotografieren lassen möchte, dies ganz unkompliziert machen kann. „Wir sind mit vier Fotografen ins Seniorenhaus gekommen und haben jene abgelichtet, die das wollten“, erzählte Egger. Dieses besondere Angebot kam gut an. „Wir hatten teilweise richtige Warteschlangen bei den einzelnen Fotografen. Die Bewohner freuten sich, dass sie professionell fotografiert wurden“, so Egger. Entstanden sind einzigartige Erinnerungen für die Senioren und ihre Angehörigen. „Wir haben Einzelportraits aber auch gemeinsame Familienfotos mit den Kindern und Enkelkindern gemacht“, erklärt er.

Fotos fürs Seniorenhaus