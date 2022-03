Augenblicke 2022 – Kurzfilme in der Stadtbücherei Bregenz

Bregenz (BRK) – Kurzfilme dauern nur wenige Augenblicke. Sie erzählen bewegende, heitere, hintergründige oder erstaunliche Geschichten, stellen unbequeme Fragen, verblüffen unsere Wahrnehmung.

Zum 30-jährigen Jubiläum werden folgende Filme gezeigt: BAMBIRAK | SEEPFERDCHEN | ELTERNGESPRÄCH | MYBORDER´S JOYFENCE | DIESER FILM HEISST AUS RECHTLICHEN GRÜNDEN BERT | THE BEAUTY | FEELING THROUGH | CHECKPOINT | OH, SH*T | DIE LETZTEN FÜNF MINUTEN DER WELT | MAESTRO