Augenblicke 2019

am Mittwoch, dem 3. April 2019, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Der Nachtwächter einer Sporthalle entwickelt sich während seiner Schicht zum leidenschaftlichen Basketballspieler…. (“3×3”), eine Welt, in der jeder das Down Syndrom hat, es ist die Norm… (“Downside up”), ein beispielloses Zeugnis der Menschlickkeit gelingt Passagieren eines Reisebusses in Kenia… (“Watu Wote”), der 14-jährige Fabrizio fiebert dem “Ersten Mal” mit seiner Freundin entgegen und schmiedet einen ausgefallenen Plan… (“Fabrizios erstes Mal”), ein Mädchen beobachtet heimlich durch den Briefschlitz ihre “neuen Nachbarn”… (“Neue Nachbarn”): Dies sind fünf der insgesamt elf Kurzfilme, die heuer im Rahmen der 27. Kurzfilmtage AUGENBLICKE in verschiedenen Orten in Vorarlberg gezeigt werden.