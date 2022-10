Auftritt der Band "Ohne K" in der Kulturbühne

Schruns. "Meine Band heißt jetzt 'Ohne K'. Wir spielen diese Woche im Montafon. Organisiert wird das Konzert von Hubi von illlitz", teilt Dorothea "Doro" Rosenstock voller Vorfreude mit.

“Wir sind eine fünfköpfige Akustik-Band, spielen politische bis romantische Songs, hauptsächlich aus eigener Feder, aber auch Covers. In der Kulturbühne in Schruns, Batloggstraße 24, gibt es am Samstag, dem 15. Oktober 2022, um 20 Uhr die seltene Gelegenheit, uns zu hören. Wir freuen uns, wenn sich das noch vor unserem Konzert herumspricht”, ergänzt Doro.