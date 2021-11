"Auftreten der FPÖ vollkommen unverantwortlich"

Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Lockdown, die Maßnahmen und die Rolle von Sebastian Kurz.

Die Wirtschaft hat in den vergangenen Wochen wieder geboomt, dies betreffe besonders den Export in Vorarlberg, wie Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck am Dienstagabend in "Vorarlberg LIVE" sagt. Im aktuellen Lockdown sei es nun aber trotzdem wichtig, die Wirtschaftshilfen wieder aufzulegen und den Unternehmen zu helfen. "Wir müssen nach vorne gerichtet agieren."