Auftaktsieg von Brajkovic mit Davidson

Feldkircher Basketballer mit je sieben Punkten und Rebounds sowie drei blockierten Würfen

Luka Brajkovic ist in der Nacht auf Donnerstag (MEZ) mit einem Sieg in sein drittes Jahr als College-Basketballer gestartet. Davidson gewann gegen High Point in der wegen der Corona-Pandemie leeren John M. Belk Arena 82:73. Der Feldkircher steuerte je sieben Punkte und Rebounds, einen Assist sowie drei blockierte Würfe (Bestwert bei den Wildcats) in 31 Einsatzminuten bei.