Auftaktniederlage gegen die Red Angels

Zum Saisonauftakt in die neue Saison der zweiten Damen-Eishockeybundesliga mussten sich die Ladies des SC SAMINA Hohenems den Red Angels aus Innsbruck mit 2:5 geschlagen geben.

Die HSC-Ladies legten ihre Anfangsnervosität schnell ab und Andrea Watzke sorgte in der achten Minuten auch für die Führung der Gastgeberinnen. Die Innsbrucker Engel in Folge aber mit mehr Spielanteilen und zahlreichen guten Möglichkeiten. Livia Gehrer sorgte dann mit einem Doppelschlag noch vor der ersten Pause für die Kehrtwende und so gingen die Tiroler Damen mit einer 2:1-Führung das erste Mal in die Kabine.

Auch im Mittelabschnitt wieder ein klares Chancenplus für die Innsbruckerinnen und Lena Schrottenbaum sorgte mit dem dritten Treffer für die Angels schnell für die Vorentscheidung. Julia Föger und nochmachls Lena Schrottenbaum machten noch im zweiten Drittel alles klar und brachten die Gäste mit 5:1 in Führung. Im letzten Abschnitt nutzten die Emser Ladies eine doppelte Überzahl und Janina Grimm verkürzte auf 2:5. In weiterer Folge ließen aber sowohl Rosalie Eberle im HSC-Tor, wie auch Johanna Mühlegger im Angels-Tor keine weiteren Gegentreffer mehr und zu und so blieb es beim Sieg der Innsbrucker Damen. „Wir sehen vom Ergebnis her schon eine Steigerung im Gegensatz zum letzten Jahr und der Weg geht in die richtige Richtung. Es liegt aber noch viel Arbeit auf uns, vor allem in der Verteidigung und im Zusammenspiel. Wir werden nun die Trainings nutzen, um an den Fehlern vom gestrigen Spiel zu arbeiten und werden uns konzentriert auf das Doppelwochenende in Graz Mitte November vorbereiten“, so HSC-Ladies Coach Michael Kohler nach dem Spiel. MIMA