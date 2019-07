Auftakterfolg fÃ¼r DSV

Der Hella DSV Dornbirn startete mit einem Auswärtssieg in die neue VN.at Eliteliga.

Mit der Führung im Rücken konnten die Dornbirner dann in Hälfte zwei frei aufspielen und so war der Sieg in weiterer Folge nicht mehr in Gefahr. Cordeiro Soares Junior Delcio sorgte in der 62. Minute für das 4:0 – der Anschluss von Lauterach knapp neun Minuten vor Spielende kam zu spät und so feierrte der Hella DSV einen erfolgreichen Auftakt in die neue VN.at Eliteliga. MIMA