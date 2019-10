Auftakterfolg fÃ¼r den Meister

Die DEC/ECB Juniors feierten zum Saisonstart einen klaren Auswärtssieg.

Dornbirn . Nach der schweißtreibenden Vorbereitung startete am vergangenen Wochenende die VEHL1 in die neue Saison. Den Auftakt machte dabei Meister DEC/ECB Juniors mit dem Spiel beim SC Feldkirch.

In einem flotten Spiel konnten sich beide Teams immer wieder gute Möglichkeiten erarbeiten – den ersten Torjubel gab es aber erst kurz vor der ersten Pause. Breuß brachte die Feldkircher eine halbe Minute vor Ende des ersten Drittels mit 1:0 in Führung. Ein Blitzstart der Juniors in den Mittelabschnitt und ein Doppelschlag durch Göggel und Schwendinger sorgte allerdings für die Wende im Spiel.