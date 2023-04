Auftakt zum Genussmarkt

Am Karfreitag startet der Altiger Genussmarkt ins neue Jahr.

Altach . Am Karfreitag, den 7. April, findet beim Parkplatz des Sozialzentrums der erste Altiger Genussmarkt in diesem Jahr statt.

Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche lokale Unternehmer und Produzenten aus der Region amKumma am Altiger Genussmarkt vertreten. Das Angebot ist dabei vielfältig. Neben frischem Brot und Kuchen gibt es auch Naturfloristik, Kränze, Schnittblumen und diverse Geschenkideen. Verschiedene Schnäpse, Apfel-Cider, Most, sowie internationale Spezialitäten sind ebenfalls am Altiger Genussmarkt zu finden.