Auftakt von Meister HC Hard steht unter keinem guten Stern

Der Handball-Champion ist schon zum dritten Mal in Folge zum Zuschauen verdonnert.

„Aller guten Dinge sind drei!“ trifft dieses Mal beim Spielplan im neuen Jahr 2022 bei den Jungs des ALPLA HC Hard bisher leider nicht zu. Der geplante Termin des ÖHB-CUP Achtelfinales gegen die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN (4. Februar 2022, Sporthalle am See) musste bereits aufgrund von positiven Fällen im Lager der Harder verschoben werden (neuer Termin: 1. März, 19.00 Uhr, Sporthalle am See). Das Heimspiel gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol in der HLA MEISTERLIGA eine Woche später (11. Februar 2022, Sporthalle am See) konnte ebenfalls nicht planmäßig stattfinden, vom Corona-Virus betroffen waren dieses Mal die Adler (neuer Termin: 30. März, 19.00 Uhr, Sporthalle am See). Nach abermals aufgetretenen positiven Corona-Fällen beim ALPLA HC Hard rückt nun auch das für morgen Abend, Freitag den 18. Februar 2022 festgesetzte Auswärtsduell gegen die Glorreichen Sieben der SG INSIGNIS Handball WESTWIEN erneut nach hinten.