Auftakt nach Maß für Dornbirns Baseballer

Marin Pschorr feierte einen perfekten Einstand als Neo-Coach.

Dornbirn. Einen „Sweep“ (Fachbegriff im Baseballsport, der einen glatten Sieg in einer Serie von Spielen ohne eigene Niederlage beschreibt) zum Saisonauftakt – besser hätten die Dornbirn Indians nicht in die neue Bundesligarunde einsteigen können.

In zwei Spielen auf Augenhöhe waren es in beiden Spielen die Gäste aus Attnang, die zuerst in Führung gingen und jeweils im sechsten Inning gelang es den Indians die Runs (Punktgewinn) für die Führung und Sieg zu erzielen. Die Pitcher Ryan Rupp und Michael Jäger, im ersten Spiel bzw. Lochlan Southee und Chris Squires im zweiten Spiel, boten eine gute Leistung und wurden dabei auch von eindrucksvollen Plays (Spielzügen) der Defense unterstützt. Die Pitcher der ASAK Athletics standen den Dornbirnern aber um nichts nach und erlaubten der Indians Offense nur wenig Möglichkeiten Runs zu erzielen. Im ersten Spiel punkteten die Indians durch Jochen Pfister, Marcel Jäger und Joachim Frick, im zweiten Spiel, ebenfalls im sechsten Inning, sorgten Chris Squires und Michael Salzmann für die siegbringenden drei Runs. Headcoach Marin Pschorr zeigte sich nach den beiden Siegen (4-1 und 3-1) mehr als zufrieden.