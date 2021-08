Auftakt nach Maß: FC Dornbirn Frauen erfolgreich

Durch Tore von Kapitänin Carina Brunold und Neuerwerbung Nadine Muffler gab es ein 2:0-Heimsieg gegen den Vizemeister.

Erfolgreicher Auftakt für den Liganeuling FC Dornbirn in der ÖFB Frauen 2. Liga. Im Spiel eins in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs gewann das Team von Neocoach Urs Mathis gegen den Vorjahres-Vizemeister Carinthians aus Spittal/Drau in Kärnten bei brütender Hitze vor 300 Zuschauern im Stadion Birkenwiese mit 2:0.