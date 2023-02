Auftakt ins Jahr mit neuer Geschäftsführung

Die Persönliches Assistenz Vorarlberg lud zum ersten Info-Café des Jahres.

Dornbirn. Kürzlich fand das erste Info-Café in der Persönlichen Assistenz in der Servicestelle in Dornbirn statt. Dies wurde auch gleichzeitig genutzt, um ganz offiziell die neue Geschäftsführung willkommen zu heißen und bei einem gemütlichen Austausch kennenzulernen. Nach einer kurzen Begrüßung stellten sich Hannelore Peter und Simone Grabher den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern vor und gaben einen ersten Einblick in ihre künftigen Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte.

Mit den beiden Damen konnte die Persönliche Assistenz zwei kompetente Nachfolgerinnen für den langjährigen Geschäftsführer Heinz Grabher gewinnen. Grabher studierte ursprünglich Medien- und Kommunikationswirtschaft und schloss 2017 das Studium der Sozialpädagogik ab. Seither war sie als Trainerin und Coach bei der Aqua Mühle Vorarlberg tätig und als Lehrbeauftragte für Sozialmanagement im Institut für Sozialpädagogik in Stams beschäftigt. Zuletzt war sie Bereichsleiterin der LandschaftsSINNfonie bei der Lukashaus Stiftung in Grabs. Hannelore Peter schloss 2020 den Bachelor in Sozialer Arbeit an der FHV ab und steht kurz vor dem Abschluss ihres Masterstudiums. Sie besitzt mehrere Jahre Erfahrung in der Ehrenamtskoordination sowie in der Beratung im Bereich Pflege und Betreuung bei der Sozialdienste Götzis GmbH. „Als besondere Herausforderung sehe ich neben der Überwindung des Personalmangels im Sozialbereich die Umsetzung des sogenannten ‚Pilotprojekts‘, von dem bereits knapp zwei Jahre immer wieder die Rede ist. Hier gilt es, die neuen Richtlinien organisatorisch, arbeits- und verwaltungstechnisch umzusetzen und zu bewältigen – eine Organisationsentwicklung, die es in sich hat“, freut sie sich auf ihre neuen Aufgaben. (cth)