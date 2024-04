Auftakt in die neue Baseball-Saison

Ryan Rupp erzielte zum Auftakt zehn Strike Outs und liegt mit aktuell 709 Strike Outs an der vierten Stellen in der ewigen Bestenliste.

Turbulenter Start für die beiden Indians-Teams zum Saisonauftakt.

Dornbirn. „Opening Day“ hieß es vergangenes Wochenende für die Dornbirn Indians, die zum Auftakt der Saison bei den Hard Bulls zu Gast waren. Nach acht Monaten standen sich die beiden Mannschaften erstmals wieder gegenüber und die Fans bekamen für ihr Eintrittsgeld einiges geboten.

In Spiel eins begannen Ryan Rupp für die Indians und Jonas Zimmermann auf Seiten der Bulls. In der Offensive erwischten die Gäste aus Dornbirn den besseren Start ins Match. Nach zwei Innings stand es bereits 4:0. Drei Innings lang hatten die Harder große Schwierigkeiten, auf Base zu kommen. Erst im vierten Inning lief die Offensiv-Maschinerie der Bulls langsam an und mit je zwei Runs im vierten und fünften Spielabschnitt glichen die Gastgeber aus. Mit je einem Run im siebenten und achten Inning legten die Indians dann wieder zweimal vor. Während die Antwort der Bulls zunächst noch postwendend kam, gelang dann der 6:6-Ausgleich. Bis ins elfte Inning passierte nicht viel, bevor die Gäste schließlich mit 9:6 den Sack zumachten.

Abbruch wegen Dunkelheit

Im zweiten Spiel sahen die Fans erstmals Indians Neuzugang Ryo Kumada. Der Japaner startete für Dornbirn, blieb bei seinem BBL-Debüt aber nicht ganz fehlerfrei und musste beim Stand von 0:4 nach sechs Innings seinen Platz räumen. Beim Stand von 4:3 für die Gastgeber ging es in die entscheidende Phase, die – im wahrsten Sinne des Wortes – kein Ende nehmen sollte. Im neunten Innings gelang den Gästen durch einen Homerun von Chris Squires der Ausgleich, in den folgenden drei Extra-Innings konnte sich dann kein Team einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Just als Paul Kerle zur 5:4-Führung für die Indians scorte, musste das Spiel dann wegen Dunkelheit abgebrochen werden. Wann das Spiel zu Ende gespielt wird, stand nach Spielabbruch noch nicht fest. Möglicher nächster Termin wäre das nächste Derby Anfang Juni.

Fehlstart für die Indians 2

Tags darauf war dann das zweite Team der Dornbirner Baseballer in Feldkirch am Start. Im ersten Spiel gelang es den jungen Indians nicht, auch nur einen einzigen Run zu scoren. Auch im zweiten Spiel tat sich das Team lange schwer und als im letzten Inning die Offense aufwachte, verhinderte das „Defense Play of the Day“ vom Cardinals Centerfielder mit Sicherheit zusätzliche Runs und vielleicht sogar den Ausgleich.

Neue Struktur