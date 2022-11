Der Kunsteislaufplatz Gastra in Rankweil lädt am Sonntag zum kostenlosen Eislaufvergnügen.

Der Kunsteislaufplatz Gastra in Rankweil lädt am Sonntag zum kostenlosen Eislaufvergnügen. ©Marktgemeinde Rankweil/ Bernd Oswald

Auftakt für Eislaufsaison in Rankweil

Der Kunsteislaufplatz auf der Rankweiler Gastra startet am Samstag, 19. November, in die neue Saison. Aus diesem freudigen Anlass ist der Eintritt am Sonntag, 20. November, kostenlos.

Wetterbedingt ließ die Eröffnung der Eislaufsaison heuer etwas auf sich warten – umso größer ist die Freude bei den Verantwortlichen der Marktgemeinde Rankweil nun, dass in Kürze die Eislauffläche für das Publikum freigegeben werden kann. Auf einer Fläche von 1.800 Quadratmetern können die Kufen nach Herzenslust geschwungen werden.

Eislaufkurse in Weihnachts- und Semesterferien

Auch die Rankler Hockey- und Eissportvereine sind regelmäßig auf der Gastra anzutreffen. Gemeinsam mit dem Eissportverein Rankweil organisiert die Marktgemeinde Rankweil auch heuer wieder Eislaufkurse in den Weihnachts- und Semesterferien. Anmeldungen sind ab sofort direkt beim Eislaufplatz unter T +43 5522 43600 möglich. Weitere Informationen gibt es zudem unter www.rankweil.at/eislaufplatz.

Preise auf Vorjahresniveau

„Auch und gerade in Zeiten von Preissteigerungen sind wir als Gemeinde sehr bemüht, insbesondere Familien eine kostengünstige Freizeitalternative zu anderen Wintersportarten zu bieten. Wir investieren deshalb laufend in den Erhalt der Anlage“, verdeutlicht Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall.

Die Preise für die Familiensaisonkarte (95,80 Euro) und den Schülertarif (1,50 Euro) bleiben auch heuer auf dem Vorjahresniveau. Die restlichen Preise werden lediglich indexangepasst. Zudem ist der Eislaufplatz Gastra in der Familien-Erlebniskarte Vorderland inkludiert. Als besonderes Highlight gibt es auch in diesem Jahr einen Gratis-Eintritt zum Saisonstart – und zwar am Sonntag, 20. November.