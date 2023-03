Auftakt für die Streicher

Rheintalische Musikschule spielte Kindern das Stück „Der Grüffelo“ vor.

Lustenau Mit Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass kamen die Musiklehrer der Rheintalischen Musikschule am Montagvormittag in den Pfarrsaal der Erlöserkirche. Zu den Klängen ihrer Musik spielte Musikschuldirektorin Doris Glatter-Götz für die zahlreich erschienenen Volksschüler und Kindergartenkinder aus Lustenau das Stück „Der Grüffelo“ vor. Sie erzählte die Geschichte der kleinen Maus, die mutig durch den Wald spazierte und dabei das eine oder andere Tier austrickste. Musikalisch umrahmt wurde die Aufführung von den Streichinstrumenten.

„Wisst ihr, was das für ein Instrument ist“, fragte Direktorin Doris Glatter-Götz in die Runde der Volksschulkinder. Der Reihe nach stellten die Lehrer sich vor und spielten Auszüge von Pippi Langstrumpf, „drei Chinesen mit dem Kontrabass“ oder anderen Kinderliedern auf ihrem Instrument vor. Dann ging es los und die Musiker nahmen die Kinder mit in die Welt der kleinen Maus vom Grüffelo. „Wir möchten den Kindern die Streichinstrumente vorstellen und ihnen zeigen, was mit diesen tollen Instrumenten alles möglich ist“, so Glatter-Götz. Denn mit Blasinstrumenten kommen die Kinder bei verschiedensten Vereinen und Konzerten ganz automatisch in Kontakt. Streichinstrumente sind dabei schon etwas spezieller, deshalb bringen die Musiklehrer der Geige, Bratsche, Cello und des Kontrabasses ihre Instrumente kurzerhand zu den Kindern.