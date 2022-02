Auftakt der Reihe „Salonvorträge“ auf Falkenhorst

Am Mittwoch, den 2. März 2022, um 9.30 Uhr starten die Salonvorträge.

Die Salonvorträge in der Villa Falkenhorst sind eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des Verein Villa Falkenhorst und der Volkshochschule Bludenz, die sich an offene und wissensdurstige Menschen richtet. Im gepflegten und weltoffenen Ambiente der Villa Falkenhorst sind monatlich am ersten Mittwoch spannende Referentinnen und Referenten zu Gast, die Vorträge zu Themen aus den unterschiedlichsten (Forschungs-)Disziplinen halten. In der Pause und im Anschluss an den Vortrag gibt es Gelegenheit für einen Austausch und Diskussionen. Das Jahr 2022 bietet ein breites Themenspektrum – von Literatur über Politik, Musik und Raumentwicklung bis hin zu den Kronprinzessinnen Europas u.v.m.