Auftakt der Baseball-Bundesliga in Dornbirn

Die erste Baseball-Partie lautet Indians versus ASAK Attnang Athletics.

Das bedeutet auch für die Baseballsportler „testen, testen und nochmals testen“, was zu den bereits fast einem Jahr bekannten Regeln hinzugekommen ist. Auch heuer gab es wiederum kein Trainingslager im warmen Süden, dafür Training bei teils winterlichen Bedingungen und Spiele ohne Zuschauer oder nur wenigen, welche sich an strikte Regeln halten müssen. „Und dennoch wird gespielt, weil aus Liebe zum Baseball trainiert und gespielt wird und all die Vorschriften akzeptiert werden“, so Pschorr. Im Vergleich zur ersten Corona-Saison war die Vorbereitung diesmal viel kürzer, aber zumindest durften Vorbereitungsspiele ausgetragen werden. „Die Wetterbedingungen hätten besser sein können, aber natürlich auch noch viel schlechter. Eine ideale Vorbereitung auf die Saison sieht aber anders aus, wobei es allen Teams gleich ergangen ist“, Pschorr weiter.