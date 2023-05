Auftakt der Awareness-Kampagne #GemeinsamMitRücksicht

Bregenz (BRK) – Die neue Awareness-Kampagne der Landeshauptstadt Bregenz verfolgt unter dem Motto #GemeinsamMitRücksicht das Ziel der Bewusstseinsbildung.

Die Feuerwehren in Bregenz bewältigen mehr als 400 Einsätze im Jahr. Bei der schnellen und qualifizierten Hilfeleistung in akuten Notsituationen handelt es sich um ein Rennen gegen die Zeit – denn wo Menschenleben gefährdet sind, zählt jede Sekunde. Grundsätzlich gilt, dass Fahrzeuge des öffentlichen Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr zur Ausübung ihres Dienstes die Fußgängerzone befahren dürfen. Darüber hinaus dürfen Feuerwehrleute auf dem Weg zu einem Einsatz auch mit dem Privat-PKW zur Zentrale zufahren, da es im Notfall gilt, den kürzesten und schnellsten Weg zum Einsatzort zu wählen. Insofern gilt es für Radfahrer:innen und Fußgänger:innen in der autofreien Zone, im Ernstfall den Weg frei zu machen.