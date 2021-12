Aufstiegsheld kehrt zum FC BW Feldkirch zurück

Die Montfortstädter präsentieren den ersten Neuzugang.

Ariel Germiniani kehrt zum Sparkasse FC BW Feldkirch zurück. Der 31-jährige Brasilianer, zuletzt beim Vorarlbergliga-Kontrahenten SC Göfis beschäftigt, unterschreibt bei den Montfortstädtern einen Vertrag. Der in der Offensive flexibel einsatzbare Brasilianer war schon von Jänner 2017 bis Juli 2018 für die Blau-Weißen im Einsatz gewesen (21 Spiele, 4 Tore), war zudem eine Komponente der Landesliga-Aufstiegsmannschaft von Trainer Thomas Ardemani in der Spielzeit 2016/17, ehe er im Sommer 2018 zum SC Göfis in die Landesliga wechselte. Mit den Göfnern stieg er in der Spielzeit 2018/19 ebenfalls in die Vorarlbergliga auf. Nach einer Verletzung, die in der Hinserie 2021 nicht viele Einsätze zuließ, möchte der werdende Vater in Feldkirch an alte erfolgreiche Tage anschließen.