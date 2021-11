Aufstiegschance lebt! FC Dornbirn bleiben im Titelrennen

Klarer 4:0-Heimerfolg der Rothosen-Ladies gegen Neusiedl am See.

Der dritte Heimerfolg von Aufstiegsaspirant FC Dornbirn Frauen in der 2. Liga war nur Formsache und wurde im lockeren Spaziergang fixiert. Schon nach 36 (!) Sekunden gelang FCD-Kapitänin Caroline Fritsch nach einer wunderschönen Einzelleistung praktisch über das gesamte Feld die 1:0-Führung. Einbahnfußball in Richtung Tor von Neusiedl am See war über 90 Minuten angesagt. Vera Isik (38.), Caroline Fritsch (50.) und Carina Brunold (74.) erzielten die weiteren Dornbirn Treffer. Der 4:0-Heimsieg hätte müssen noch weitaus höher ausfallen, die Rothosen unter Trainer Urs Mathis vergaben eine Fülle von besten Einschussmöglichkeiten. FC Dornbirn bleibt im Titelrennen und liegt nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Krottendorf.