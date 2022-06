Aufstieg- oder Meisterparty in Göfis mit Liensberger

Doppel-Weltmeisterin Katharina Liensberger nimmt im Spiel SC Göfis vs Bezau den Ehrenankick vor.

Die ganze 3300 Einwohner zählende Gemeinde Göfis steht heute Kopf und ist in großer Feierlaune. Der sensationelle Aufstieg in die VN.at Eliteliga ist fix, jetzt will sich die Mannschaft rund um Aufstiegsmacher Rainer Spiegel (49) das Sahnehäubchen mit dem Vorarlbergliga-Meistertitel aufsetzen. „Es wäre die absolute Krönung einer Megasaison. Und wir haben uns das hart erkämpft, aber auch redlich verdient“, so Spiegel.

Der Samstag-Abend wird am Sportplatz Hofen Göfis zum Tag gemacht, die Feierlichkeiten werden nach Spielschluss zuerst auf dem Sportplatz erfolgen und dann in der Bar „Konsum“. In den letzten 90 Minuten zuhause gegen Bezau kann Rainer Spiegel nach seiner Rotsperre endlich wieder auf der Betreuerbank Platz nehmen und von dort aus Tipps und Informationen an die Spieler weitergeben. Katharina Liensberger, Doppelweltmeisterin und Olympiasiegerin, in ihrer Heimatgemeinde, den Ehrenankick. Mit Florian und Lukas Allgäuer, Jonas und Raphael Schwarz gibt es auch zwei Bürderpaare beim Aufsteiger Göfis. Die letzten neun Jahre war die Internationale Personal Agentur (IPA) der Hauptsponsor vom Göfner Fußballklub und Geschäftsführer Rene Tschann wird aus diesem Grund verabschiedet. Die Göfner Firma Kaufmann Bauwerkzeuge hat nun für drei Jahre das Hauptsponsorring übernommen.