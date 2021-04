Aufsteiger zu Gast in Dornbirn

Am Samstag erwarten die Dornbirn Indians die Schwechat Blue Bats auf der Sportanlage im Rohrbach.

Dornbirn. Am kommenden Samstag (17.04.) um 13:00 bzw. 15:30 Uhr sind die Schwechat Blue Bats zu Gast in Dornbirn. Die Niederösterreicher haben zum dritten Mal den Aufstieg in Österreichs Eliteliga geschafft. Im Jahr 1999 trafen die Indians und Blue Bats erstmals aufeinander und vor mehr als 20 Jahren gelang es den Indians alle vier Begegnungen für sich zu entschieden.

Der Unterschied zwischen den beiden Liganeulingen hätte damals nicht größer sein können. Während die Indians im ersten Jahr in der höchsten Spielklasse den Staatsmeistertitel ins Ländle holen konnten, mussten die Blue Bats nach nur einem Jahr wieder zurück in die 2.Bundesliga. Zehn Jahre später, im Jahr 2009, trafen die beiden Teams erneut und bisher auch zum letzten Mal aufeinander. Während die Schwechater eine solide Saison spielten und sich anschließend auch noch zwei weitere Jahre in der Liga hielten, beendeten die Indians die Saison als Tabellenletzter. Die Blue Bats konnten in dieser Saison drei der vier Spiele für sich entscheiden. Auf Seiten der Indians sind zwölf Jahre nach dem letzten Duell mit Michael Salzmann, Joachim Frick, Simon Plagg und Mike Boateng noch vier Spieler mit dabei. Bei den Blue stehen sogar noch sechs Spieler auf dem Roster.