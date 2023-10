Aufsteiger SW Bregenz fordert im Topspiel auswärts den Tabellenführer Grazer AK

Im Spitzenspiel der 2. Liga treffen die beiden Erstplatzierten aufeinander.

Der Ticker vom Spiel Grazer AK vs SW Bregenz

Topspiel am Samstag nachmittag in Graz. Wenn der Tabellenführer und Topfavorit Grazer AK auf den Zweiten SW Bregenz trifft, geht es für beide Mannschaften um das Bestätigen der Erfolgsserie der letzten Wochen. Die Bregenzer haben fünfmal in Serie nicht mehr verloren, Gegner Grazer AK hat zuletzt viermal nicht verloren. Zuhause ist der Meisterschaftsfavorit auf den Titelgewinn aus der Steiermark mit vier Erfolgen noch ungeschlagen. Bregenz hat vor dem Anpfiff fünf Zähler Rückstand auf den letztjährigen Vizemeister. Die Heraf-Mannen mussten in neun Partien bislang nur sieben Gegentreffer einstecken. Auf fremden Platz ist Bregenz mit vier Siegen und nur einer Niederlage das stärkste Team in der 2. Liga. Bregenz hofft wieder auf Torgarantie Lukas Brückler. Der Salzburger hat schon vier Treffer für den Aufsteiger geschossen.tk