Aufsteiger startete mit Sieg

Der FC Mäder gewann am Wochenende das erste Spiel der Saison.

Am Sonntag Nachmittag starteten die Kicker des FC Mäder in der dritten Landesklasse in die neue Saison. Gegen das 1b Team aus Fußach versuchten die Hausherren gleich von Beginn das Spiel zu machen. Dies gelang in der Anfangsphase sehr gut und in der 22. Minute erzielte Marcel Bader die 1:0 Führung der Gastgeber. In weiterer Folge Möglichkeiten auf beiden Seiten, ehe die Gäste in der 34. Minute durch Oberhauser ausgleichen konnten. Das Spiel nun über weite Phasen sehr offen und in der letzten Minute der ersten Halbzeit konnte Hämmerle eine weitere Chance der Gäste vom Bodensee nutzen und erzielte die 2:1 Führung für Fußach.