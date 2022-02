Aufschub für die Camper: Niemand muss das Dschungelcamp verlassen

An Tag dreizehn hat kein Promi das RTL-Dschungelcamp verlassen müssen.

Alle verbliebenen Kandidaten dürfen noch einen weiteren Tag in der Sendung bleiben, wie die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich am Mittwochabend verkündeten. Den Verzicht auf einen Rauswurf erklärten die Moderatoren mit dem außerplanmäßigen Ausscheiden von Lucas Cordalis und Janina Youssefian. Aus demselben Grund hatte der Sender auch am Sonntag schon mit der Entscheidung ausgesetzt.