Aufruf zur Blutspendeaktion in Tisis

Der KPV Feldkirch-Levis-Tisis ruft zur Blutspende.

Feldkirch Unverändert hoch ist der Bedarf an Blutkonserven und an Blutprodukten, wie Konzentrat von roten Blutkörperchen und -plättchen, aber auch speziellen Produkten aus Bluteiweiss. War in früheren Jahren der Blutersatz nach Unfällen mit Blutverlust besonders wichtig, so kam zuletzt die gezielte Gabe von Blutbestandteilen in der Behandlung von Tumoren in der Tumorchirurgie und nach Chemotherapie zum Einsatz.