Aufruf zu Gewalt: Unruhen in St. Galler Innenstadt

Am Freitagabend zogen hunderte Jugendliche durch die St. Galler Innenstadt und sorgten für einen Polizeieinsatz.

Wie mehrere Schweizer Medien berichten, kam es am Freitagabend zu einem Großeinsatz der Polizei in der St. Galler Innenstadt. Nachdem in Sozialen Medien zu Gewalt aufgerufen wurden, trafen sich hunderte Jugendliche in der Innenstadt und zogen durch die Straßen. Es gab bereits erste Festnahmen.