Aufruf nach positivem Fall im Ischgler "Kitzloch"

In der Bar "Kitzloch" in Ischgl wurde abermals ein Service-Mitarbeiter positiv getestet, weshalb das Land Tirol einen öffentlichen Aufruf gestartet hat.

Nach Bekanntwerden eines positiven Corona-Falls eines Service-Mitarbeiters in der zu Beginn der Pandemie in die Schlagzeilen geratenen Ischgler Bar "Kitzloch" hat das Land Tirol vorsorglich und sicherheitshalber einen öffentlichen Aufruf gestartet. Personen, die sich zwischen 23. bis 24. Dezember ebenfalls dort aufhielten, wurden - wie in diesen Fällen üblich - gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen.

Aktuell kein Barbetrieb

Schlagzeilen zu Pandemie-Beginn

Die Gesundheitsbehörde führt laut Land in Abstimmung mit der Polizei Erhebungen an Ort und Stelle hinsichtlich der Registrierungslisten der Gäste durch, um allenfalls auch alle betroffenen Gäste direkt informieren zu können, wie es hieß. Um aber keine unnötige Zeit zu verlieren und schnellstmöglich zu handeln, sei der öffentlichen Aufruf erfolgt.

Das "Kitzloch" war zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 mitsamt Ischgl international in die Schlagzeilen geraten. Am 7. März war ein Testergebnis des Barkeepers der Aprés-Ski-Bar positiv. Die Mitarbeiter des "Kitzloch" wurden folglich isoliert und das Lokal vorübergehend gesperrt. Am 8. März wurde öffentlich, dass zuvor erkrankte Isländer im "Kitzloch" waren. Am 9. März wurde das Lokal "Kitzloch" schließlich behördlich gesperrt.