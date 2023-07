Aufregung im Hallenbad: Rauswurf wegen Kopftuch

Der Vorfall ereignete sich im Schörgenhubbad in Linz. Dort soll ein Bademeister eine Assistenz-Lehrerin aus Somalia hinausgeworfen haben, weil sie ein Kopftuch trug.

Die Organisation "SOS Menschenrechte" übt scharfe Kritik. Eine Assistenzlehrerin aus Somalia war mit einer Schulklasse am 30. Juni im Schörgenhubbad in Linz.

Eine der anwesenden Lehrerinnen wird von "heute.at" zitiert: "Wir waren im Hallenbad, da ist der Bademeister plötzlich gekommen und hat auf unsere Praktikantin gedeutet und abfällig gesagt: Wer ist denn sie?", so die Lehrerin. "Wir haben gefragt, was das Problem ist". Der Bademeister habe dann gesagt, dass die Frau nicht bleiben dürfe, es sei nur Badebekleidung erlaubt. "Wir haben aber auch Straßengewand angehabt, ich ein Kleid, eine Kollegin eine kurze Hose und ein Leiberl", so die Pädagogin weiter. Der Bademeister habe sich beruhigt und gemeint, das nächste Mal wisse man die Regeln dann.