Aufregender erster Schultag

Am Montag startete auch in Vorarlberg wieder die Schule in ein neues Jahr.

regelrecht zu spüren. Strahlende Kindergesichter mit vollgefüllten Schultüten warteten gespannt auf ihre Lehrerin oder ihren Lehrer. Voller Stolz marschierten die Kinder in die Schule. Dort wollen sie in erster Linie endlich Rechnen und Lesen lernen, wie die Erstklässler Kilian Holzer (6) und Helena Wohlgenannt (6) am Schulplatz erzählten.

Geglückter Start

„Ich freue mich, euch zum ersten Schultag begrüßen zu dürfen“, stellte sich Direktor Robin Würtinger den stolzen Eltern und deren Kindern vor. Er ist sich sicher, dass es auch trotz Corona ein tolles Schuljahr werden wird. Denn die Schule ist ein Ort der Begegnung, wie er betont. Auch in der Volksschule Rheindorf lief der erste Schultag sehr entspannt ab. Die Eltern waren bei den Erstklässlern dabei und begleiteten ihre Kinder in die Klassen. „Wir freuen uns, die Kinder wiederzusehen und in ein neues Schuljahr zu starten“, sagte Markus Purin, Direktor der Volksschule Rheindorf. Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Volksschule Haselstauden in Dornbirn. „Es ist schön, mit den Kindern wieder gemeinsam arbeiten zu können“, so Direktor Jürgen Sprickler. Wie sich die Corona-Situation im Herbst entwickeln werde, bleibe spannend.

Spültests ergänzen Nasenbohrertest