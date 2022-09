Aufregender erster Mini-Tag

In der Seelsorgeregion Vorderland konnte nach langer Zeit wieder ein Minitag durchgeführt werden.

Zwischenwasser. Rund 90 Ministranten und Jungscharkinder feierten am vergangenen Wochenende in Muntlix den ersten Minitag in der Seelsorgeregion Vorderland.

Spiel, Spaß und Action in acht Workshops

Trotz Regenwetter versammelten sich die Kinder gut gelaunt in der Pfarre Muntlix, wo die Beteiligten auch ideale Bedingungen für einen tollen Minitag vorfanden. In insgesamt acht Workshops konnten sich die Kids dann austoben: Sackhüpfen, Seilhüpfen, Rätsel lösen, Activity spielen, ein neues Ministrantenlied singen, Cocktails mixen, sich schminken lassen und im Clown-Workshop schauspielern lernen. In der Mittagspause gab es leckere Burger zum Essen – und zum Abschluss des Minitages feierte Moderator Cristinel mit allen eine kunterbunte Abschlussmesse in der Muntliger Pfarrkirche.

Schön, dass es uns gibt