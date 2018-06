Aufnahme und Grillfest in Gisingen

Gisinger Ministranten laden zum Benefiz-Grillfest.

Am kommenden Sonntag veranstalten die Gisinger Ministranten ihr traditionelles Grillfest auf dem Kirchplatz in Feldkirch-Gisingen. Im Rahmen des 10:15 Uhr Familiengottesdienstes findet auch die diesjährige „Aufnahme“ unter die Minis statt. Ab 11:00 Uhr sind dann alle zum Grillfest eingeladen. Das Essensangebot reicht von Fleisch, Wurst, Pommes über Salate und Kuchen. Ein Teil des Erlöses wollen die Ministranten an finanziell schwächere Familien in Gisingen spenden. Außerdem wird ein Teil des Geldes für das diesjährige Lager im Schwarzwald verwendet. D’Gisinger Minis freuen sich auf viele hungrige Gäste!