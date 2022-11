Aufkommendes Feuer schnell löschen

Die Feuerwehr Lustenau lud am Wochenende zur jährlichen Überprüfung der hauseigenen Feuerlöscher ein.

Lustenau Auch dieses Jahr lud die Feuerwehr Lustenau mit Brandschutzexperte Werner Hackbarth die Bevölkerung zur Feuerlöscherüberprüfung ins Feuerwehrhaus ein. Rund 230 hauseigene Feuerlöscher wurden am Samstagvormittag zur fachkundigen Überprüfung abgegeben. „Die Bevölkerung nimmt unser Angebot gut an. Viele sind gekommen, um ihre Löscher überprüfen und gegebenenfalls auch warten zu lassen“, sagt Organisator und Feuerwehrmann Alexander Kopf. Die Organisation dieser Aktion lief einwandfrei. „Man kann den Löscher bei uns abgeben, in der Zwischenzeit seine wöchentlichen Einkaufsgänge erledigen und auf dem Nachhauseweg seinen einsatzbereiten Feuerlöscher mitnehmen“, so Kopf.

Großes Interesse

„Die Menschen wollen bestmöglich vorbereitet sein, sollte es bei ihnen zu Hause einmal brennen“, erklärt Kopf. Und das ist wichtig, wie auch Brandschutzexperte Werner Hackbarth betont. „Denn die meisten Brandherde beginnen klein. Wenn ich zu Hause einen intakten Löscher habe, kann ich das Feuer gut eindämmen, bis die Feuerwehr eintrifft“, so Hackbarth.

Ein gutes Gefühl

„Ich nehme das Angebot gerne an und komme regelmäßig zur Überprüfung“, erklärt Artur Alge (84) aus Lustenau. „Gottlob, habe ich bis jetzt meinen Feuerlöscher noch nie gebraucht“, sagt er lachend. Die Feuerwehrmänner und -frauen erklären den interessierten Bürgern, wie sie einen aufkommenden Brandherd bestenfalls löschen. „Wenn es außen brennt, immer in Windrichtung und vor allem stoßweise löschen. Im Raum gilt dieselbe Regel: stoßweise von jeder Seite löschen“, so Kopf.

Wie wird gelöscht?