Aufholjagd von Götze und Co. kam zu spät

SSV Dornbirn/Schoren unterlag mit sechs Toren Differenz.

Unerwartet lange hielt Schlusslicht SSV Dornbirn Schoren in der 15. Runde des Grunddurchgangs der WHA MEISTERLIGA die Partie bei Vizemeister WAT Atzgersdorf offen. Denn die Messestädterinnen boten ein unerwartetes Duell auf Augenhöhe. Nach knapp 40 Minuten stand es 17:17. Dann legten die Wienerinnen einen 5:0-Lauf hin und feierten einen hart umkämpften 29:23 (13:13)-Heimerfolg. Atzgersdorf ist nun seit zwölf Runden ungeschlagen.

Mit drei neuen Spielerinnen reisten die Schoren-Girls in die Bundeshauptstadt an. Linksaußen Marija Tasevska war mit fünf Toren gleich beste SSV-Werferin und wurde zur Spielerin des Abends gekürt. Neben der 22-jährigen Nordmazedonierin liefen Kreisläuferin Veronika Kump (20) und Rückraumspielerin Lena Ivanyi (19) erstmals im Dornbirner Dress auf. Beide spielten zuletzt in der zweiten ungarischen Liga.