Aufgeweckt in den Tag

Neben dem Adventskranz und Adventskalender gehören die Rorate-Messfeiern zum Rankler Advent.

Jeweils am Donnerstag in der Basilika und am Freitag in der St. Josefs-Kirche freuen sich Pfarrer Walter Juen und Kaplan Paul Niculaesi über die Besucher der frühmorgendlichen Gottesdienste. In Rankweil lebt dabei eine lange Tradition, dass die „runden” Geburtsjahrgänger die Rorate-Gottesdienste in der Basilika gestalten und in der St.-Josefs-Kirche die Messfeiern von den Schülern der Rankweiler Volksschulen gefeiert wird. In den frühmorgendlichen Gottesdiensten sollen die Besucher dabei erleben, was die Worte Rorate caeli iustum auf Deutsch heißen: Tauet Himmel den Gerechten.