Aufführungen und Instrumente vorgestellt

Die Musikschule Montafon präsentierte sein breites Spektrum beim Tag der offenen Tür

Insgesamt 29 Instrumente wurden allein an diesem Tag von rund 25 Musiklehrern vorgestellt. Großteils präsentierten zahlreiche Musikschüler anderen ihre Instrumente. Doch auch Gesangsformationen oder die Tanzerziehung sowie das Inklusionsprojekt wurden beim Tag der offenen Tür in der Musikschule Montafon gezeigt. Ein buntes Spektrum, das die Musikschule Montafon allen Interessierten unter der Leitung von Ralph Hollenstein bietet. „Der Tag der offenen Tür soll Schwellenängste abbauen und zum Hineinhören in die unterschiedlichen Instrumente verleiten. Außerdem dürfen die Besucher alles ausprobieren und das ist gerade für Kinder immens wichtig“, weiß der Musikschuldirektor.

Diverse Aufführungen

Er selbst präsentiert an diesem Tag voller Begeisterung den Bass und die E-Gitarre und auch die rund 300 Kinder mit ihren Eltern sind angetan von dem großen Angebot. Auf den Gängen in der Musikschule gab es teilweise an diesem Tag kein Fortkommen, so groß war der Besucheransturm. Vor allem die diversen Aufführungen waren äußerst gut besucht. „Neu ist in diesem Jahr das „Inklusiv-Band Projekt“, das gemeinsames Musikzieren von Menschen mit und ohne Behinderung vorstellt“, ist Hollenstein sichtlich stolz. Doch auch die Kleinsten in der Tanzerziehung waren begeistert vom Mitmach-Unterricht an diesem Vormittag. „Also mir hat am besten die Harfe und die Querflöte gefallen“, erklärt die 6jährige Philomena aus Vandans, nachdem sie bereits beide Instrumente ausprobiert hatte. Dabei leuchten die Augen des kleinen Mädchens und es schaut sehnsüchtig auf die große Harfe.

Lebensschule