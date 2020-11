Auffahrunfall mit nicht zugelassenem Pkw

Ein 56-jähriger Pkw-Lenker fuhr in Bregenz mit einem nicht zugelassenen Pkw ungebremst auf ein stehendes Fahrzeug auf.

Da "sein" Pkw sich derzeit in der Werkstatt befinde, habe er die Kennzeichen am "anderen" Fahrzeug angebracht, gab der 56-jährige Unfalllenker bei der Polizei an. Der Bregenzer fuhr am Montag gegen 15.30 Uhr auf der Reutegasse in Bregenz auf die Kreuzung mit dem Wuhrbaumweg zu. Laut eigenen Angaben bemerkte er den vor ihm stehenden Pkw an der Kreuzung nicht und fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden der Lenker und die Mitfahrerin des vorderen Pkw unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.