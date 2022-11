Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten auf der A14

Zu einem Auffahrunfall kam es am Mittwochmorgen auf der A14 Höhe Dornbirn. Mehrere Fahrzeuge waren in den Unfall, der für Stau im Frühverkehr sorgte, verwickelt.

Am Mittwoch, 30. November 2022, gegen 7.30 Uhr kam es auf der Rheintalautobahn A14 auf Höhe von Dornbirn in Fahrtrichtung Tirol zu einem Auffahrunfall auf der Überholspur, in welchen mehrere Fahrzeuge verwickelt waren.