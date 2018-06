Auffahrunfall mit Fahrerflucht auf der A14

Dornbirn - Auf der A14 auf Höhe Dornbirn ereignete sich in der Nacht auf Freitag ein Auffahrunfall. Der Unfallverursacher flüchtete.

Ein Schweizer Pkw-Lenker fuhr am Donnerstag Mitternacht auf der Rheintalautobahn (A14) in Richtung Deutschland. Die Geschwindigkeit betrug ca. 100 Studenkilometer und er war auf der rechten Fahrspur auf Höhe Dornbirn unterweges. Bei Kilometer 14,0 fuhr ihm ein unbekanntes Fahrzeug von hinten auf und flüchtete anschließend. Der Pkw wurde durch den Unfall im Heckbereich erheblich beschädigt. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Dornbirn in Verbindung zu setzen.