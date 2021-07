Auffahrunfall mit 1,94 Promille in Dornbirn

Auf der Dornbirner Stadtstraße Richtung Bregenz ereignete sich gestern ein Verkehrsunfall, wobei eine 39-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und verletzt ins Krankenhaus Dornbirn gebracht werden musste.

Am Montagabend gegen 19:25 Uhr fuhr eine 39-jährige Dornbirnerin mit ihrem Pkw auf der Stadtstraße (L 190) in Richtung Bregenz. Auf Höhe der Kreuzung mit der Sägerstraße im zweispurigen Bereich, wollte sie das Fahrzeug eines 54-jährigen in Dornbirn wohnhaften Mannes überholen, bevor der Straßenverlauf wieder einspurig wird.

Lenkerin war stark alkoholisiert

Erheblicher Sachschaden

Der andere Unfallbeteiligte blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen sowie an der Verkehrsinsel entstand erheblicher Sachschaden. Ein bei der Lenkerin durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von 0,97 mg/l. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Sie wird an die Bezirkshauptmannschaft Dornbirn angezeigt.