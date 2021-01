Auffahrunfall in Lustenau - eine Person verletzt

In Lustenau kam es am Montag in der Früh auf der Höchsterstraße bei Schneefahrbahn zu einem Auffahrunfall.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Montagmorgen in Lustenau. Auf der Hagstraße gleich nach dem Kreisverkehr fuhr auf der Schneefahrbahn ein Pkw auf das Fahrzeug vor ihm auf. Ein Mann wurde verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Stau bis Senderstraße nach Auffahrunfall in Lustenau. (Bild: Shourot)

Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, der Stau reichte bis auf die Senderstraße.