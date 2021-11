Aufbruch – Kirchenkonzert des MV Concordia Lustenau

Im Rahmen dieses Konzerts ist der MV Concordia unter der Leitung von Josef Eberle nach rund zwei Jahren zum ersten Mal wieder zu hören.

Eines der Hauptwerke dieses Konzertes ist sicherlich „A Movement for Rosa“. Es wurde von der Florida Bandmasters Association zum Andenken an die Bürgerrechtsheldin Rosa Parks in Auftrag gegeben und über einen Zeitraum von drei Monaten (August – November 1992) komponiert und inszeniert. Rosa Parks wurde am 1.12.1955 verhaftet, weil sie sich weigerte, einem Weißen in einem Stadtbus in Montgomery, Alabama, ihren Sitz zu überlassen. Sie löste damit die Freiheitsbewegung der Schwarzen in Amerika aus.